Comité de suivi Force-Covid : Après la remise du rapport final, une évaluation citoyenne et un film documentaire prévus

Comité de suivi Force-Covid : Après la remise du rapport final de 213 pages, une évaluation citoyenne et un film documentaire prévus

Le général François Ndiaye et les membres du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de Force-Covid-19 ont remis, ce vendredi, leur rapport final au président de la République, Macky Sall.





Ce rapport de 213 pages est, selon le général Ndiaye, «une démarche guidée par les principes de transparence et de redevabilité envers nos concitoyens».





D’ailleurs, indique-t-il, «par souci de transparence et pour renforcer l’information des populations, à la suite de plus d’une centaine de diffusions et interventions sur les réseaux sociaux, les stations de radio et de télévision, toutes les pièces justificatives des dépenses afférentes au Force Covid-19 feront l’objet d’une consultation et d’une évaluation citoyenne au siège du comité, du 28 juillet au 28 septembre 2021, avant leur archivage pour d’autres besoins, notamment la création d’un répertoire des bonnes pratiques en cas de survenance de pandémie ou crise similaire».





De plus, poursuit le président du Comité de suivi dans son allocution, «un film documentaire retraçant les activités du comité permettra de mieux comprendre le travail et mesurer les résultats obtenus».





Une démarche qui, d’après lui, «est une preuve que le comité n’a pas agi dans une volonté de dénoncer, mais dans une obligation de rendre compte, dans le seul souci d’améliorer la conduite d’actions en situation de crise, comme il a été le cas lors de cette pandémie».