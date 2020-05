Comité suivi Force Covid-19 : «ce serait malsain de parler de per diem» (membre)

La question des supposés per diem de 3,5 millions francs CFA pour chaque membre du comité de suivi des opérations du Force Covid-19 ne relève pas de la réalité. C’est du moins ce qu’a fait savoir le président de l’Association des professionnels des banques et établissements financiers du Sénégal, Mamadou Bocar Sy, membre de ladite commission.«La restitution qui a été faite est loin de ce qui a été dit dans les différentes réunions. Le budget ne mentionne pas ces per diem», a-t-il démenti dans l’émission Jury du dimanche. Et d’ajouter: «Les membres se sont engagés à travailler bénévolement. Du moment où des Sénégalais contribuent à hauteur de plusieurs millions francs CFA, ce serait malsain de parler de per diem».Pour atténuer les effets dus à la pandémie du Coronavirus, le gouvernement du Sénégal a mis en place un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force-Covid-19) d’un montant global de 1000 milliards. Et le Général François Ndiaye a été choisi par le chef de l’Etat Macky Sall pour diriger le comité de suivi des opérations de ce fonds.