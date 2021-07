Comment faire un CV efficace ? Les conseils de 500 recruteurs

RESUMELAB.COM

77% des 506 recruteurs interrogés estiment qu'un CV sur 2 colonnes est plus facile à parcourir que sur une seule colonne.

Une enquête auprès de professionnels des ressources humaines a démontré qu'il valait mieux opter pour la sobriété.





VIE DE BUREAU - Votre CV, vous le faites sur une ou deux colonnes? Avec de la couleur? Vous hésitez à inclure des barres de niveau de compétences? Vous ne savez pas comment éviter qu'il finisse à la poubelle à cause d'une intelligence artificielle, avant même d'être lu par une personne réelle?





Bref, à quoi ressemble un vrai bon CV? ResumeLab, entreprise de valorisation de candidatures, a mis au point un questionnaire auquel 506 recruteurs ou responsables RH ont répondu, afin de disposer "de données fiables", disent-ils, "sur les meilleures pratiques". L'enquête a été menée par l'institut de sondage OnePoll et a été publiée le 5 juillet.





Deux colonnes, noir et blanc...





On apprend ainsi qu'il vaut mieux faire son CV sur deux colonnes pour assurer une meilleure clarté des informations, pour 77% des répondants. 51% des recruteurs privilégient le fond sur la forme, tandis qu'ils sont 38% à accorder une importance égale aux deux.





Ensuite, 73% privilégient un CV noir et blanc. Ils préfèrent également un CV simple, sobre, seulement 7% apprécient les CV créatifs.





Les sections de CV incontournables sont les suivantes: coordonnées, profil de CV (paragraphe d'introduction), expérience professionnelle, formations et diplômes, compétences comportementales, compétences techniques.





N'hésitez pas à insérer votre fiche LinkedIn, c'est un plus, selon les recruteurs, voire une erreur de ne pas la mettre.





Valoriser les 5 dernières années d'expérience





Si vous avez plus de 5 ans d'expérience, vous pouvez étendre votre CV sur deux pages maximum. Et insister sur vos expériences professionnelles, justement, parce que c'est la partie qui sera la plus lue. Notamment, celle des cinq dernières années, parce que les recruteurs s'y attardent davantage que sur les suivantes.





Il faut savoir que 82% des professionnels qui recrutent utilisent des robots trieurs, c'est-à-dire des systèmes de recrutement automatisés, et que 65% d'entre eux leur font confiance dans le tri des CV. Ils ont conscience qu'ils ne sont pas totalement fiables, mais cela ne les empêche pas de les utiliser.





Alors, comment passer ce barrage? L'enquête recommande d'utiliser des mots clés, un PDF texte plutôt que des images et de limiter au maximum le nombre de visuels. Concrètement, cela signifie qu'il faut s'assurer que sa mise en page reste claire, que les mots clés de l'annonce, qui figurent souvent dans les "exigences" ou "compétences exigées", soient également dans votre CV.