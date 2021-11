Comment les trois nigériens ont piraté 17 comptes wave

Avec la collaboration d'une gérante de point « Wave », les pandores de la brigade de Recherches de la Gendarmerie de Mbour ont réussi à mettre un terme aux agissements malsains de videurs de comptes qui ne sont autres que des Nigérians établis à Mbour.





Vendredi dernier, aux environs de 16 heures, les trois (03) Nigérians qui répondent au nom de H. OGIDI, U. B. MMADUMERE et CH. K. CHUKWUEBUK, munis d'une pièce d'identité sénégalaise, débarquent dans un multi-service établi au quartier Saly-Médine pour retirer la somme de 250 000 FCFA. Après avoir scanné la carte «Wave» que lui présentent les trois (03) Nigérians, la gérante du multi-service remarque que la photo de la pièce d'identité sénégalaise qui s'affiche sur son écran ne correspond pas à la personne présente devant elle. Et avant même de leur remettre les 250 000 Fcfa déjà retirés, elle fait la remarque à ses clients. A qui elle demande d'ailleurs, la provenance de cette pièce d'identité sénégalaise. Accablés de questions et pris au dépourvu, ils paniquent et peinent à se défendre.