Comment Macky, Serigne Mountakha, Serigne Babacar Sy Mansour et Mgr Benjamin Ndiaye se protègent du Covid

L’Observateur explique comment les autorités religieuses -dont Serigne Mountakha, Serigne Babacar Sy et Mgr Benjamin Ndiaye- et le chef de l’État se protègent du coronavirus.L’agenda du Président Macky Sall a été réduit au strict nécessaire.Exit les audiences et cérémonies à outrance.Les vœux des corps constitués ont été suspendues cette année.Les visiteurs sont soumis à un protocole sanitaire strict.Ils sont contraints à un passage dans une cabine de désinfection, en plus de recevoir une bonne dose de gel hydro-alcoolique sur les mains et de se voir prélever la température.Un masque neuf est aussi présenté au visiteur.Au bout de ce processus, le visiteur reçoit l’autorisation de rencontre le locataire du Palais.Mais, pas question de l’approcher à moins de la distance de sécurité nécessaire et matérialisée par une table tête-à-tête.À la présidence, n’y accèdent que ceux qui ont un bureau physique.Macky a également réduit ses déplacements professionnels.Serigne Mountakha Mbacké, lui, a adopté une retraite spirituelle.Mieux, il a annulé tous les ziars.Excepté un nombre très réduit de visiteurs à caractère exceptionnel, il n’est plus possible d’accéder au Khalife général des Mourides.Des barrières sont érigées dans sa maison pour empêcher les visiteurs d’y accéder.En clair, le guide religieux ne reçoit presque plus.Serigne Babacar Sy Mansour, lui, a toujours affiché la constante dans le respect des mesures barrières.Depuis le début de l’épidémie, le Khalife général des Tidianes s’est appliqué la discipline en demandant la fermeture des mosquées.Il a également interdit les rassemblements pour le «wassifa» ou les conférences islamiques et a annulé le Gamou à Tivaouane.Idem pour l’Archevêque de Dakar, MGR Benjamin Ndiaye, qui a été parmi les premiers religieux à adhérer au respect des mesures barrières.Ayant suspendu toutes les messes sur toute l’étendue du territoire, il a annulé la Journée mondiale de la jeunesse, le Pèlerinage marial de Popenguine ainsi que les communions confirmations.Son emploi du temps a été réaménagé pour éviter au maximum les contacts.