Comment protéger sa messagerie électronique ?

Pourquoi assurer la sécurité de son email ?





Assurer la sécurité des emails est une prévention afin de se protéger contre toutes actions ou codes malintentionnées. Parfois nous sommes amenés à envoyer nos coordonnées bancaires pour des virements dans le cadre professionnel via mail. Dans d’autres cas, il peut arriver de transmettre des mots de passe, des factures, des documents professionnels par courriel. Bref, des informations sensibles ou personnelles peuvent transiter par emails. Il est donc important d’en prendre conscience et de faire le nécessaire pour protéger suffisamment sa messagerie électronique.





Des internautes ont déjà été victimes de piratage de compte mail et par la suite se sont fait piller sur leur compte bancaire ou ont été victimes d’usurpation d’identité. Certains hackers utilisent l'envoi de courriel alléchant ou pour vous attirer et accéder ainsi à vos données personnelles. Il est donc important d’instaurer quelques barrières de sécurité.

Dans cette optique, le filtrage antispam est une solution indispensable qui permet d’éviter de recevoir des messages indésirables. Vous pourrez bénéficier d'une protection sans faille par rapport aux tentatives d’irruption sur votre réseau informatique.





Adopter une messagerie sécurisée





Vous serez plus facilement exposé aux menaces de piraterie avec des fournisseurs de service gratuit comme le Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. L’idéal est d’utiliser des services sécurisés tant au niveau de l’accès au service, du rejet des emails non sollicité mais également contre l’usurpation d’un tiers ou les attaques de type « homme du milieu » ou d’intersection de flux. Le protocole DANE permet d’éviter l’interception de flux sur les communications chiffrées TLS.

Une messagerie sécurisée peut s’assurer de manière indépendante de la sécurité de la boîte mail. Elle permet de communiquer par mail en toute prudence et discrétion. Cette option convient bien aux entreprises, aux organisations ainsi qu’aux personnes susceptibles d’être atteintes d’une manière ou d’une autre par les menaces du Web.





Respecter quelques mesures de sécurité





Vouloir protéger votre compte email est votre droit en tant que propriété. Pour se faire, il faut suivre quelques étapes. Tout d’abord, il est nécessaire d’utiliser un mot de passe suffisamment fort, les attaques de type « brut-force » sont fréquentes (tests automatiques d’un grand nombre de combinaison).

À noter qu’une combinaison de lettres et de chiffres avec quelques caractères en minuscules et majuscules sera difficile à craquer même pour les hackers les plus doués dans la mesure ou il y a minimum 10 caractères. Pour éviter les risques d’oubli, vous pouvez le stocker dans des gestionnaires par exemple. Idéalement si cela est possible, optez pour un système de double authentification.





Ne jamais oublier de se déconnecter de chaque cession lorsque vous utilisez un ordinateur auquel plusieurs personnes ont accès. D’autre part, nous vous conseillons d’ouvrir les liens ou les pièces jointes dans un email douteux, c’est un stratagème très utilisé par les hackers. Il faut donc savoir manipuler les spams avec prudence, l’idéale étant bien sûr de posséder un antispam efficace. Dès que vous constatez un expéditeur suspect, il est préférable de supprimer directement son courrier. Il faut à tout prix éviter malgré votre curiosité d’ouvrir ces messages électroniques sans avoir fait une vérification. La plupart du temps, ils font un travail incroyable sur la forme et l’apparence du courriel pour vous amadouer et vous mettre facilement en confiance.





Enfin, il vous faut aussi un antivirus fiable à la fois sur vos différents équipements ordinateurs, tablettes et smartphones, mais également en amont sur votre serveur de messagerie. Dernier point, ne pas oublier de faire des mises à jour régulièrement.





Comment installer un logiciel de sécurisation de sa boîte mail ?





Pour que les mesures prises soient encore plus renforcées, il est nécessaire d’installer un logiciel performant pour une meilleure protection de votre messagerie électronique en temps réel. Il existe des logiciels facilement accessibles et proposant des services en ligne. Il permet de se débarrasser efficacement des e-mails indésirables ainsi que des spams sur votre boîte de réception. Préférez un outil qui soit une combinaison d’un anti-spam, anti-virus et anti-ransomware.