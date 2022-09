Comment un "escroc" se sucre sur le dos du défunt journaliste Ndatte Diop

Une personne malintentionnée demande de l'argent au nom du défunt journaliste Ndatte Diop à des autorités. La famille a sorti un communiqué pour dénoncer de tels actes... Voici l'intégralité de son communiqué :





"Une personne disant agir au nom de la famille de feu Ndatté Diop, journaliste, ancien président de l’Association de la presse culturelle du Sénégal, s’est présentée auprès d’une haute autorité, pour lui demander une aide financière, prétextant que la veuve de feu Ndatté Diop risquait une expulsion pour défaut de paiement de loyer. L’autorité a remis à cette personne le montant demandé.





La famille de feu Ndatté Diop tient à informer l’opinion qu’elle n’a jamais envoyé une personne, ni sollicité une aide auprès d’une autorité. La famille de feu Ndatté rappelle que la veuve en question ne paie pas le loyer puisqu’elle habite chez elle et n’est pas dans le besoin au point de solliciter une aide. La veuve et ses enfants rendent grâce à Allah de l’héritage de la noblesse et caractère légués à feu Ndatté Diop qui a vécu dignement. Ils vivent dignement et ne sont point dans la misère comme le prétend cette personne malintentionnée, sans foi.





La famille condamne de la manière la plus ferme cette vulgaire arnaque visant à porter atteinte à son image.