Commercialisation de la crevette : Le cri de cœur des femmes exploitantes de Goudomp

L'exploitation ou la commercialisation de la crevette est l'une des activités économiques les plus rentables dans le département de Goudomp. Plusieurs femmes s'activent dans le secteur comme mareyeuses ou revendeuses.





Seulement, ces dernières rencontrent d'énormes difficultés selon Aissatou Diop, leur porte-parole. " Nos problèmes sont liés à la commercialisation. Les clients trouvent chers nos produits. Pour contourner la difficulté, nous trions les plus petites crevettes que nous revendons au niveau local. Le reste nous l'acheminons vers Ziguinchor".