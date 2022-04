Commissariat de Zac Mbao : deux trafiquants de drogue s’évadent sans laisser de trace

Souleymane D. et Aliou D. se sont évadés ce vendredi du commissariat de Zac Mbao. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue la veille, jeudi, pour coups et blessures volontaires, détention et trafic de chanvre indien. Moins de 24 heures plus tard, ils n’étaient plus dans le violon. Ils ont disparu sans laisser de trace.



Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, rapporte que deux versions s’affrontent pour expliquer l’évasion des deux dealers présumés.



Le journal, citant des sources anonymes, informe que les évadés ont prétexté d’aller aux toilettes pour s’échapper par l’aération de la pièce. La configuration de celle-ci aurait facilité la fuite, selon Les Échos, sans davantage de précision.



Une autre version veut que les mis en cause ont bénéficié de complicités internes ou externes pour pouvoir se fondre dans la nature.



Une enquête a été ouverte et une note aux allures de demande d’explications a été adressée au policier qui assurait le rôle de chef de poste le jour de l’évasion des deux délinquants présumés.