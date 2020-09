Communalisation de Nianing : La population rappelle à Macky Sall sa promesse

La population de Nianing forte de 15.000 âmes, court depuis plus de 20 ans derrière l'érection de leur zone en commune. Le 11 juin 2011, lors d'une visite électorale du candidat Macky Sall, elle pensait voir le bout du tunnel, croyant que leur vielle doléance allait être satisfaite.En effet ce jour-là, rappelle Robert Ngor Ndiaye, membre de la plateforme Joog Jotna : ''vous étiez ébahi d'apprendre que Nianing, nonobstant, son potentiel économique et démographique avait toujours un statut de village. Dès lors vous nous aviez promis séance tenante que dès votre accession à la magistrature suprême, Nianing et environs seront érigés en commune''.La zone sud a ainsi commencé des études en organisant des fora pour réfléchir et mesurer ses potentiels. D'ailleurs, le gouverneur de Thiès avait émis un avis favorable pour la communalisation de Nianing.Huit ans ont passé, depuis 2012, lorsque le candidat Macky Sall avait fait cette promesse. Aujourd'hui encore, la population attend toujours que le Président s'en acquitte.''Forte de cette promesse, la population depuis lors n'a cessé de vous soutenir dans votre politique par un vote massif et sans faille''.Les membres de la plateforme Joog Jotna comparent Nianing à ''un mendiant assis sur une mine d'or''. Mais, elle subit une précarisation croissante de la part de Mbour, ''qui phagocyte l'économie locale''''Les taxis qui desservent Nianing paient leurs taxes à la commune de Mbour constituant ainsi un manque à gagner incommensurable au vu du trafic.Avec de belles plages, des complexes hôteliers, une tradition de pêche avérée avec 500 pirogues, des terres riches avec l'agriculture et l'élevage : ce potentiel économique sûr de la zone sud reste encore sous exploité'', déplore Robert Ngor Ndiaye.La population de Nianing fustige ''l'injustice'' qu'elle subit et qu'elle juge ''inexplicable''. ''Car depuis, Somone et Ngaparou ont été érigées en commune. Des localités dont la démographie et le potentiel économique sont en deçà de ce que représente la zone sud de Malicounda'', a constaté M. Ndiaye.