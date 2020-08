[Photos] Commune d'Ogo : Le maire Amadou Kane Diallo dote le village de Belinaibe d'un poste de santé

Les habitants du Village de Belinaibe, situé dans la Commune d'Ogo (département de Matam), peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils viennent de bénéficier d'un poste de santé flambant neuf, construit par la Commune d'Ogo grâce au Budget Consolidé d'Investissement (BCI).





Ainsi, Amadou Kane Diallo, Maire de la commune d'Ogo, vient de soulager la souffrance des habitants du village de Belinaibe en leur permettant de se soigner sur place.





Selon l'édile d'Ogo, "cette structure sanitaire va polariser plusieurs villages et renforcer la carte sanitaire de la Commune, et devrait permettre une plus grande accessibilité des populations aux structures sanitaires pour une meilleure prise en charge".





Dans cette lancée, Amadou Kane Diallo a vivement remercié le Président de la République Son Excellence Macky Sall, le Ministre de la Santé et les acteurs de la santé pour le remarquable travai effectué dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et toutes les performances réalisées dans le domaine de la santé".





Selon les personnes rencontrées, la construction de ce poste de santé constitue un ouf de soulagement pour les habitants de la localité et des villages environnants.





Après la cérémonie, le Maire a procédé à la pose de la première pierre marquan, le lancement des travaux de construction d'une salle de classe dans l'enceinte de l'école élémentaire.