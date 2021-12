Commune de Castors : Mobilisation pour un meilleur cadre de vie

Des jeunes de Castors s'imprègnent de leur cadre de vie

L’association « Gnoko Bokk, nagnou and defar Castors », a procédé, ce dimanche 12 décembre, à des activités de nettoyage et de reboisement pour un cadre de vie idéal de ladite commune. Dirigée par les jeunes de ce quartier, ces derniers se disent prêt à œuvrer pour un développement social de l’environnement.





Dotés de matériels de nettoyage (pelles, râteaux, brouettes et balais), hommes, femmes et enfants se sont mobilisés pour le réaménagement de cette cité allant de la rue 1, boulevard Bourguiba jusqu’à la commune de Dieuppeul-Derklé. Une initiative que comptent bien pérenniser l’organisateur, Khalil Touré et ses collaborateurs pour lutter contre l’insalubrité et l’occupation anarchique qui sévissent dans cette localité. Avec comme slogan « une maison, un arbre », ces jeunes prévoient aussi de planter des cocotiers dans chaque maison pour un meilleur cadre de vie idéal et une cité accessible à tout le monde.





En accompagnement à ces jeunes, le Dg du port autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, candidat à la mairie de Dieuppeul-Derklé est venu assister à ces travaux. Ainsi, il a félicité tous les membres de cette association car selon, lui « c’est un signal pour l’environnement, pour la vie et le cadre de vie ». Cependant, il a invité toute la coalition à prendre exemple sur cette initiative importante en impliquant toute la commune de Derklé. Dans cette lancée, il a donné rendez-vous à ces riverains au soir du 23 janvier 2022 pour changer la donne et pour encourager un nouvel espoir pour la commune. « Le travail continue », lance-t-il.