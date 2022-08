Commune de Malicounda : 172 millions F CFA injectés pour satisfaire les besoins en eau des populations

L’eau, indispensable à la survie humaine, est l'une des ressources les plus précieuses au monde. Sans elle, rien ne pousse et rien ne vit. L'accès à l’eau potable est un droit fondamental. Mais certains villages ne disposent pas d’un service de base d’alimentation en eau potable. C'était le cas des populations de Malicounda Sérère, de Sass... Elles s'approvisionnaient en eau au forage de Keur Meïssa. Ainsi, elles pouvaient rester des jours sans ce liquide précieux.



''Un jour, nous avons reçu la visite du maire Maguette Sène. A l'heure de la prière, il nous a demandé de l'eau pour faire ses ablutions. Malheureusement, le village ne comptait pas une goutte d'eau. Le maire s'est rendu compte de la situation très difficile dans laquelle nous vivions'', se rappelle Maguette Dieng, Chef du village de Malicounda Sérère.



Cette situation n'a pas d'ailleurs quitté l'esprit de Maguette Sène, qui affirme : ''C’est dire tout simplement que nos populations avaient ce besoin en eau. Il y avait certes des forages, mais ceux-ci ne pouvaient plus prendre en charge les besoins de la population, vu l’évolution démographique galopante''.



Il s'est alors fixé comme objectif de faire en sorte que le problème de la fourniture en eau soit un mauvais souvenir pour ses administrés.



Chose faite, car le maire a réceptionné un forage multivillages d'une capacité de 150 m³. Ce forage, qui devrait pouvoir desservir plus de dix villages, est financé à hauteur de 172 millions de francs CFA. Il va, pour le moment, approvisionner en eau potable les villages de Malicounda Ngogom et de Sass.



''Le puits, qui a une profondeur de 230 m, a coûté 43 millions. Le château d’eau d’une hauteur de 20 m a coûté 45 millions, alors que le réseau pour alimenter les maisons nous a coûté 42 millions et la pompe 12 millions. Ce qui fait un montant de 142 millions de francs dépensés par la commune sur fonds propres. La Senelec a apporté son concours en nous fournissant l’électricité pour un coût de 30 millions pour porter le total à 172 millions'', a détaillé l'édile de Malicounda.



Aussi, la population de Fandane n'a pas été oubliée par la commune, qui cherche à résoudre les problèmes de sa population dans la fourniture d'eau. ''Fandane souffrait de l’absence d’un château d’eau. Celui qu’il y avait était au sol ; une sorte de citerne que l’on pompait, mais qui, rapidement, se vidait du fait qu’il n’avait pas pris de la hauteur, mais aussi que sa capacité était très faible, 50 m³. Nous sommes donc en train de démarrer les travaux du château d’eau de Fandane. Et lorsque les études sur les spécifications du sol seront terminées, nous allons réellement démarrer les travaux de génie civil pour que Fandane puisse disposer d’un château d’eau de 150 m³ avec une hauteur de 20 m'', informe Maguette Sène.