Commune de Ogo : Deux femmes succombent après un accident, une dizaine de blessés graves

Un accident mortel survenu à l’entrée du village de Ogo (département de Matam) situé à 6 km d’Ourossogui dans la nuit de vendredi à ce samedi, a conduit à la mort de deux femmes et occasionné une dizaine de blessés graves.





Un minibus en provenance de Dakar transportant des passagers à destination de Waoundé s'est renversé hier nuit à l'entrée de Ogo (6 km de Ourossogui), faisant deux morts et plusieurs blessés graves. Parmi les blessés, notre confrère Ibrahima Camara, ancien correspondant de sud fm à Matam. Le chauffeur du véhicule qui s'est renversé, selon les témoignages recueillis, tentait à plusieurs reprises de doubler la voiture qui le précédait. En l’occurrence un minibus pris en location comme le premier pour convoyer les membres d’une famille à l’enterrement d’une tante au niveau du village de Waoundé dans le département de Kanel.





Toujours sous le choc au niveau de l’hôpital de Ourossogui où il a été référé comme les autres blessés, Ibrahima Camara qui est revenu sur le film du drame a vigoureusement condamné le comportement du chauffeur. « L’accident que nous avons vécu hier nuit aux environs de 2 heures du matin est survenu dans des conditions d’indiscipline notoire. Depuis Dakar, le chauffeur conduisait de manière maladroite, il ne cessait de s’activer à une course poursuite avec son vis-à-vis qu’il voulait coûte que coûte doubler », se désole-t-il.





La course poursuite a pris malheureusement fin au niveau du dangereux virage en épingle qui se trouve à l’entrée du village d’Ogo. Ce malgré les cris et les alertes des passagers qui n’avaient cessé d’interpeller le conducteur sur la dangerosité de son comportement. « A l’amorce du virage qui fait presque 360°, le véhicule qui roulait à près de 120 km à l’heure s’est déséquilibré et a quitté la route en faisant plusieurs tonneaux », explique-t-il.