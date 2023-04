Commune de Ouonck ( Département de Bignona) : Une frange de la population s'oppose à la construction d'une boulangerie décidée par la mairie

Le Maire de Ouonck et certains de ses administrés sont divisés. Un litige foncier serait à l'origine de cette crise. Tout est parti de la décision de l'actuelle équipe municipale dirigée par Djibril Sané qui veut ériger une boulangerie dans le village de Diéba. Cette décision est loin de faire l'unanimité. Certains habitants se sont farouchement opposés au projet.





Nos sources révèlent que l'ancienne équipe municipale avait délibéré cet espace et autorisé la construction d'une station. Face à cette opposition, le Maire aurait porté plainte. Et, présentement les parties en conflit sont convoquées à la gendarmerie. Selon des sources proches du dossier, ces habitants et le Maire sont à la brigade de gendarmerie depuis 10 heures.