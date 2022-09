Communiqué de Presse de Saloum Investissement Développement (SID)

Nous avons remarqué depuis un certain temps des responsables politiques et des responsables de certaines institutions publiques s’attaquent au Cœur de Ville de Kaolack .Dernièrement le présidant Abdoulaye Sow de la Chambre de Commerce de Dakar s’est permis ouvertement de s’en prendre à cette structure, soulignant même que le Saloum Investissement Développement (SID) dont, le président Serigne Mboup est actionnaire majoritaire, n’a pas de contrat

avec l’Etat du Sénégal.





Je rappelle pour une énième fois que la société SID est un groupe d’investissements mis en place par des opérateurs économiques installés dans le Saloum et des ressortissants de la région administrative de Kaolack. Leur vision est un développement local durable soutenu par des initiatives locales et accompagné par les pouvoirs publics. C’est dans ce cadre que l’Etat du Sénégal leur a donné en contrat de Construction Exploitation et Transfert (CET) la gérance du complexe « Cœur de Ville » dont le chantier est resté à l’arrêt pendant plus de 5 ans, faisant le désespoir des populations et des opérateurs économiques de la ville.





Ce contrat est signé par deux ministères à savoir le ministère de l’urbanisme et le ministère de l’économie et des finances et validé par la DCMP en 2011 pour une durée de 25 ans reconductible 5ans.

Si aujourd’hui des personnes encagoulées qui veulent certainement protéger leur manque de bilan au niveau de Chambre de Commerce de Dakar s’attaquent au Cœur de ville, je leur conseille de commencer par se rapprocher desdites autorités et d’avoir les bonnes informations avant d’initier des manœuvres diffamatoires contre cette structure.





De plus un président de chambre consulaire qui dirige une institution publique qui se permet de dire que depuis plus de 10ans le” Cœur de Ville” est géré en dehors des lois et règles régissant les sociétés publiques , relèverait d’un manque notoire de respect par rapport à l’Etat du Sénégal dirigé aujourd’hui par le Président Macky Sall et son gouvernement . En effet tout au longs du contrat la structure a fait l’objet d’un contrôle régulier par les

deux ministères sus-cités dans sa gestion et son fonctionnement.





Mais nous comprenons très bien du reste ces allégations car les élections des chambres de commerce sont en vue. Et nous avons suivi avec intérêt l’installation du nouveau gouvernement et heureusement le ministère du commerce sera maintenant dirigé par une personne rigoureuse et dynamique en la personne de Monsieur Abdou Karim Fofana que nous félicitons pour cette nouvelle nomination.





Nous demandons au ministre d’enregistrer dans ses priorités les élections consulaires qui ne se sont pas tenues depuis 10ans.

Monsieur Abdoulaye Sow s’attaque ouvertement au président Serigne Mboup pour faire distraction et orienter le débat ailleurs mais nous, opérateurs économiques, restons concentrés et demandons le bilan de la CCIAD qui s’arroge le plus grand budget des chambres consulaires au Sénégal avec des milliards de nos francs, totalement voués à des dépenses de fonctionnement injustifiés.





Pour en revenir à ce personnage indigne de la présidence de la plus grande chambre consulaire du Sénégal, moi-même et le personnel que représente, nous l’attendons de pieds fermes et qu’il sache qu’il n’a pas affaire avec Monsieur Serigne Mboup. De plus nous allons le traduire devant les tribunaux pour qu’il apporte les preuves de ses fausses allégations car il faut savoir que dans cette structure il y’a des pères de famille, des jeunes et des femmes battants qui y travaillent à la sueur de leur front pour gagner leur vie.





Plus de 5000 personnes travaillent dans cette infrastructure commerciale tous les jours donc nous ne permettrons plus à quiconque quelque soit sa coloration politique ou ses fonctions d’essayer de ternir l’image de notre entreprise.

Monsieur Abdoulaye Sow qui est président de la CCIAD n’a qu’a commencer par balayer devant sa propre porte en faisant son bilan à Dakar car ici à Kaolack quand l’Etat du Sénégal a eu besoin du secteur privé Serigne Mboup constitue son seul unique interlocuteur notamment dans le cadre du partenariat public- privé pour au moins soutenir cette dynamique et c’est un acte patriotique que nous saluons. Ce complexe unique au Sénégal regroupe : un pavillon des

commerçants, une cité des artisans, une sphère administrative, une esplanade, une mosquée, un parc des expositions, un restaurant, un parce de loisirs et culture, un parc d’attractions, une radio et télévision, etc… tous regroupés dans un même site avec un rapport qualité- prix imbattable.





A Dakar pour avoir cette offre il faut voyager entre 4 ou 5 structures privées et nous connaissons les coûts. Donc nous vous conseillons déjà de commence de faire de même dans votre région, en copiant encore une fois sur le Kaolack, avant de se lancer dans une entreprise vaine de déstabilisions.





Nous vous rappelons qu’en 2019, quand vous avez voulu avoir le soutien du président Serigne Mboup pour élection à Dakar vous aviez visiter le cœur de ville en magnifiant publiquement partout au Sénégal faisant même son plaidoyer et des promesses non tenues et je pense que c’est de la même manière que vous géré la chambre de commerce de Dakar.





Aujourd’hui votre acte serait d’aller convaincre les opérateurs économiques, leur présenter votre bilan, s’il existe afin d’espérer renouvellement de votre mandat.





En attendant d’ici 2036 le Cœur de ville de kaolack est entre nos mains.





Fait à Kaolack, le 19/09/2020

Le Directeur Général

M.MBAYE NGOM