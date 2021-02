Assainissement, évacuation des eaux pluviales de Diass : L'Aibd injecte 1 milliard environ

L'aéroport International Blaise Diagne (Aibd) va injecter un coût estimé à environ 1 milliard FCFA dans les travaux de prolongement du dalot d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales de Diass.Porte d’entrée du Sénégal à travers l’aéroport International Blaise Diagne, le village de Diass a longtemps vécu un calvaire lors des saisons de pluies. En effet, depuis l'implantation de l'aéroport sur ses terres, Diass vit un calvaire sans pareil.Doudou Ka, Dg de l'aéroport reconnaît "qu'il n’y a pas de grands projets d’infrastructures sans grands désagréments. Et Diass a été, par moments, durement impacté par les effets induits de la construction du nouvel aéroport international Blaise Diagne, notamment par les fortes pluies de l’année dernière, du fait de l’absence d’un système de drainage des eaux pluviales".Ainsi, pour enlever une épine du pied des habitants, la direction de l'Aibd soucieuse du bien-être de ses voisins, a officiellement lancé le démarrage des travaux. L'équation du dalot étant résolu, le maire Cheikh Tidiane Diouf a invité le PDG de l'Aibd à prendre à bras le corps la question de l’emploi des jeunes au sein de la structure qu'il dirige.En outre, il a aussi attiré l'attention de Doudou Ka sur la grande amputation de leur surface communale à cause des nombreuses infrastructures que l’Etat du Sénégal ambitionne d'installer dans leur localité, notamment AIBD, ZESI (N°1) ; ZESI (N°2) ; base de vie Saudi Ben Laden Group; Usine des gros porteurs, le Pole-urbain Dagga-Kholpa entres autres."Il nous ont désormais mis dans des conditions d’étroitesse sur nos propres terres. Il s’y ajoute que Diass patauge dans le noir tous les soirs. Aucun système d’éclairage public n’est mis dans la commune de Diass malgré les nombreux courriers que j’ai personnellement déposés dans les agences de l’Etat qui s’occupent de cette question", déplore le maire de Diass.A en croire l'édile, l'absence d'éclairage public cause un profond sentiment d'insécurité aux populations la nuit tombée. S'y ajoutent les nombreux accidents sur la RN1.Des complaintes bien prises en compte par Doudou Ka, qui leur assure que l'AIBD SA sera toujours à leurs côtés pour apporter des solutions correctives appropriées.Entièrement financé par l'AIBD SA sur fonds propres, le dalot va permettre "d'améliorer le cadre de vie, la fluidité du trafic à Diass, tout en annihilant les effets néfastes des inondations qui ont connu une nette recrudescence depuis ces dernières années", a affirmé le Dg.Les travaux gérés par l'entreprise China Railway Seventh Group (Crsg), le projet consiste à raccorder au dalot principal, une extension longue d’un kilomètre en partant de la Route Nationale N°1 jusqu’à la périphérie de Diass.Ce, pour garantir une parfaite évacuation des eaux pluviales, à travers un ouvrage fermé en béton armé. Il permettra une mobilité intérieure renforcée, à pied comme en voiture, en saison sèche comme en saison de pluie.