Corprobat : Projet d'autosuffisance en banane du Sénégal par la réalisation de 500 ha en irrigation et 200 ha en câble way et de stations de conditionnement

Communiqué du CORPROBAT

Le collectif régional des producteurs de banane de la région de Tambacounda par la voix de son président Monsieur Mamadou SALL et conseiller spécial du président de la république remercie son SEM Macky SALL pour la mise en œuvre du programme d’autosuffisance en banane qui s’identifie au plan Sénégal émergent pour lequel le président avait donné son feu vert depuis octobre 2016 vu sa grande connaissance du secteur agricole mondiale.





Nous tenons encore à remercier le MAER et le DHORT pour l’importance qu’ils ont accordé au projet de réalisation de 500 hectares en irrigation et 200 hectares en câble way accompagné de stations de conditionnement. Notre objectif c’est de produire une banane saine et en quantité suffisante et accessibles aux sénégalais de toutes les classes sociales.





Nous avons déjà perdu 2 ans à cause des recours ce qui a mis les 5355 producteurs bénéficiaires dans le désarroi et la confusion. Dans certains sites bénéficiaires du projet tous les travaux préalables à l’installation ont été effectués depuis plus de 2 ans et depuis lors les producteurs attendent avec impatience pour mettre en exécution leur promesse qui est de permettre au Sénégal d’atteindre son autosuffisance en banane de qualité.

Il est pertinent de rappeler que la banane est le fruit le plus consommé au monde et le Sénégal en importe une grande quantité en provenance de la cote d’ivoire, nous rappelons que la filière banane sénégalaise a atteint des standards de production les plus sophistiqués au monde et se positionne en premier choix sur le marché national c’est pourquoi il est temps que cette filière apporte sa contribution pour l’amélioration de la balance commercial du Sénégal émergent. La filière banane ne veut pas être absent au rendez-vous de 2021 qui est la date fatidique de mise au point de l’état de réalisation et d’avancement de la filière dans son ensemble et sur toutes les axes de la quantité à la qualité et au bienêtre des différents acteurs.





Il est important de noter que le projet a été retardé par d’innombrables recours à la suite des publications des attributions provisoires en faveur de somaphy West africa en partenariat avec 2GAPE INTERNATIONAL ET CENTRO ACEROS.

Quelques faits :





Procédure 1 :





• 06 septembre 2018 Lancement appel d’offre

• 19 Octobre 2018 Ouverture des plis

• Attribution provisoire en faveur de somaphy west africa

• Recours effectué par Dioubo

• 13 Février 2019 ARMP a ordonnée l’annulation de l’attribution provisoire





Procédure 2 :





• 15 et 16 juin 2019 Attribution provisoire en faveur de somaphy west africa

• 25 Juin 2019 recours effectué par Dioubo

• 28 juin2019 ARMP a ordonnée l’annulation de l’attribution provisoire





Procédure 3 en cours :







Du 31-03-202 au 04 avril 2020 Visite de terrain

08 MAI 2020 Ouverture des plis

27 juin 2020 Attribution provisoire en faveur de somaphy West africa en partenariat avec 2GAPE INTERNATIONAL ET CENTRO ACEROS.





Nous demandons l’accélération des procédures pour que les installations démarrent avant la fin de l’hivernage, le temps est vraiment court, et c’est pourquoi nous exhortons tous les intervenants à faire de leur mieux pour que toutes les procédures soient finalisées les prochains jours pour l’intérêt général de notre filière banane nationale.

Notre but n’est ni de nuire, ni de porter préjudice à qui que ce soit, notre seul objectif c’est d’œuvrer pour la réalisation de ce projet que toute la filière banane a accueilli avec un fort engouement.