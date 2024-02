Communiqué : Un policier dégoupille une grenade qu'il balance en direction des reporters de Leral TV

La violence policière n'a pas épargné nos confrères du groupe Leral Media. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, ils dénoncent une "lâche agression" qu'ils ont subie de la part des éléments de la police aux alentours de la place de la Nation.