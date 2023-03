Compte piraté, photos obscènes diffusées : La chanteuse Marema, victime d’un hacker

La chanteuse sénégalaise Marema, connue pour sa célèbre chanson “Femme d’affaire”, est victime d’un piratage. En effet, selon des sources de Seneweb, son compte Facebook et son site web ont été attaqués.











La chanteuse Marema vit dès moments très difficiles sur ses plateformes de communication digitale. Un hacker a réussi à pirater son site web et sa page facebook qui compte plus de 110k likes. Le pirate a utilisé la technique de fishing pour arriver à ses fins. Il s’est introduit via le profil Facebook personnel de la chanteuse, avant de supprimer tous les administrateurs qui assurent la gestion de la page.









Plus grave encore, le hacker ne s’est pas uniquement limité au piratage de la page. Ce dernier, dont les objectifs ne sont pas connus, a entamé une campagne de nuisance en publiant des photos obscènes sur la page Facebook de la chanteuse.