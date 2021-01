Compteurs, situation Senelec : Pape Demba Bitèye fait le point

Pape Demba Biteye, DG Senelec

La Senelec n’a pas un problème de compteur. Au contraire, elle dispose d’un stock suffisant. L’affirmation est de son directeur général Pape Demba Bitèye, invité hier de l’émission Yoon-wi sur Rfm. Selon lui, le problème, c’est qu’il y a des procédures que le client est tenu de respecter pour avoir le compteur.





« Aujourd’hui, tous les types de compteurs sont disponibles et à la disposition des clientèles dès lors que toutes les pièces exigées sont données. Les abonnements se font tous les jours. Nous avons un bon stock sur place qui sera renforcé d’ici le 15 février, avec la disponibilité de nouveaux compteurs », rassure-t-il.





A propos des relations entre la Senelec et la Société africaine de raffinage, Pape Demba Bitèye assure que sa boite ne doit rien à la raffinerie et que l’approvisionnement est satisfaisant. Il souligne même que le nouveau DG de la Sar leur a rendu visite après sa prise de fonction pour « trouver un Plan d’anticipation d’éventuels problèmes qui pourraient survenir ».





Sur la situation de Senelec, le DG dresse un tableau presque parfait de la société. « Senelec se porte à merveille. (…) Nous avons réalisé des bénéfices l’année dernière, ce qui ne s’est jamais fait par le passé. Et croyez-moi, c’est une grande prouesse que de réussir à dégager un excédent dans la gestion malgré un contexte économique et social très défavorable », se vante-t-il.





Selon lui, il existe actuellement ‘’un consensus’’ des acteurs du secteur sur les performances enregistrées ces deux dernières années par la société d’électricité du Sénégal. Une performance saluée, d’après Bitèye, par les plus exigeants. « L’Agence WARA qui est connue par son intransigeance et sa crédibilité a reconnu dans sa dernière notation les immenses progrès qui ont été réalisés par Senelec autant du point de vue de la compétitivité que de la performance et la transparence qui anime le secteur », se réjouit-il.