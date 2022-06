Concert de casseroles au campus social : L’Assemblée de l'UCAD traque les étudiants fauteurs de troubles

Le concert de casseroles de la semaine dernière a été le théâtre d’affrontements entre étudiants de la coalition Yewwi-Wallu et ceux du pouvoir.



Des armes blanches brandies lors de ces affrontements ont occasionné des blessures pour certains étudiants.



D’après Le Quotidien qui donne l'information, de tels faits préoccupent au plus haut point le Comité restreint de l’Assemblée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



L’organe dirigé par le Recteur, Pr Ahmadou Aly Mbaye, «condamne fermement ces actes de violence notés au sein du campus social dans la nuit du 21 juin 2022».



Dans un communiqué exploité par le journal dans sa livraison de ce mercredi, le Comité restreint réaffirme son «attachement à la paix et la stabilité au sein de l’université».



Il exprimé également sa «détermination à traduire devant le Conseil de discipline tout étudiant responsable d’actes de violence conformément aux textes qui organisent le fonctionnement de notre espace, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires».