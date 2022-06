[Vidéo] Concert de casseroles contre Macky : L'Ucad anticipe sur la demande de Sonko

Concert de casseroles contre Macky : L'Ucad anticipe sur la demande de Sonko

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar anticipe et donne un quitus à la requête du leader de Pastef et membre de Yaw, Ousmane Sonko. Ce soir à 20 h, des bruits de casseroles ont été perceptibles depuis plusieurs fenêtres du campus social. Une réponse à la demande de Ousmane Sonko adressée aux populations, en particulier "ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion du président Sall", de faire, ce mercredi 22 à partir de 20 h, "du bruit avec des casseroles pendant 10 minutes, pour les maisons et des klaxons pour les véhicules".

Une manière, dit-il, de "montrer leur désaccord par rapport au régime actuel".