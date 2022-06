Concert de casseroles en veille d'examen, sortie de Aminata Tall : Les femmes de la mouvance présidentielle apposent leur veto

Les Femmes de Bennoo et de la Grande Majorité Présidentielle n'adhèrent point au concert de casseroles prévu au lendemain de la fête de la musique, par l'orchestre de la Coalition Yewwi.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, elles expliquent : ''Cette activité peut être considérée comme du tapage nocturne'', surtout que ce concert devra se tenir à la veille de l'organisation des examens du Certificat d'Etudes Primaires, ''premier diplôme de l'enfant et de l'Entrée en Sixième''.





''Ce tapage nocturne est également dommageable et inconfortable pour certains citoyens notamment ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui souffrent de crises d'épilepsie, les personnes d'un âge avancé'', dénoncent les femmes de la mouvance présidentielle.





Par ailleurs elles rappellent que la coalition Yewwi a entamé un combat politique basé sur l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général.





''Une radicalisation dont le soubassement est le résultat d'une erreur sur la liste nationale, avouée par la tête de file de cette Coalition en l'occurrence Ousmane Sonko. Les femmes de Benno rappellent dès lors que ce combat ne saurait engager le peuple sénégalais qui a démontré une fois de plus sa grande maturité en refusant de répondre à l'appel à la révolte du 17 juin'', affirment les femmes de Bby.





En outre, elles invitent leur camarade Aminata Tall, ''comptable de la gestion'' du Président Macky Sall de se ressaisir et de ''savoir raison garder''.





Selon les boucliers de la mouvance présidentielle, Aminata Tall a un devoir de reconnaissance et de gratitude envers le chef de l'Etat qui lui a confié de hautes responsabilités alors que d'autres en avaient et ''la légitimité et le mérite''.