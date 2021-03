Concertation Frn, M2D, Crd...: Un Grand cadre d’unité d’action en gestation

Il faut dire que l’apaisement après les vives tensions des semaines dernières, n’est que de façade. Les tractations souterraines vont bon train de part et autre. En effet, si l’heure est à la remobilisation du côté du pouvoir avec des mega meetings et des réunions, l’opposition, elle aussi, est en train de mutualiser ses forces.Ainsi, sur initiative du front de résistance nationale (Frn), une rencontre s’est tenue samedi avec les partis politiques de l'Opposition, le M2D, la coalition Jotna, le CRD, les mouvements et associations de la Société Civile, les syndicats de travailleurs, les Activistes et Lanceurs d'alerte de tous bords.L’objet de cette rencontre était la mise en place d’un « Grand Cadre d’Unité d’Action ». Le comité ad hoc de cette entité fédératrice a été mis en place le même jour. Sa mission est de « proposer les règles de fonctionnement de ce cadre d’unité d’action ainsi que la stratégie » qui seront appréciées et validées lors de la prochaine rencontre.