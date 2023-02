Concours didactique de la FIKA : L’Inspection d’académie de Kaolack veut intégrer la compétition dans sa journée de l’excellence

La grande finale du concours didactique de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) a vécu ce jeudi 9 février 2023. Organisée dans le cadre de la journée du Ministère de l’Education nationale du Sénégal, cette 7ème édition s’est déroulée sur le thème « Crises et flambée des prix des produits de base : quelles stratégies pour la sécurité alimentaire des terroirs ? ». La compétition a regroupé huit établissements scolaires publics et privés de la région de Kaolack. Il s’agit, du Lycée Khassim Mbacké, du Lycée Valdiodio Ndiaye, du Lycée de Missirah Walo, du Lycée Paoskoto, du Lycée sénégalais de Banjul, du groupe scolaire Cheikh Ahmadou Bamba, du Lycée Sambou Oumani Touré, et enfin, du Centre consulaire de formation professionnelle et d’insertion de la Chambre de commerce de Kaolack.





Lycée Khassim Mbacké, vainqueur de cette 7ème édition





Ainsi, à l’issue de rudes épreuves soumises à l’écrit et à l’oral, le jury a décerné le 1er prix au Lycée Khassim Mbacké, qui a obtenu une moyenne de 15/20. Il a été suivi par le Lycée Valdiodio Ndiaye (avec une moyenne de 14/20), et le Lycée de Missirah Walo (3ème avec 13,75 de moyenne).





Ce concours didactique de la FIKA a été organisé en partenariat avec l’Inspection d’académie de Kaolack. A ce titre, la cérémonie de proclamation des résultats et de remise des prix, co-présidée par Siaka Goudiaby, inspecteur d’académie de Kaolack, et Serigne Mboup, président de la Chambre de commerce de Kaolack, a été l’occasion pour eux d’exhorter les élèves à suivre la voie de l’excellence. Selon le maire de Kaolack, le mérite de chaque personne dans la société est reconnu par ses efforts. A l’en croire, l’éducation c’est le comportement.





Serigne Mboup a, par ailleurs, réitéré son engagement à accompagner l’inspection d’académie de Kaolack, en tant que maire et président de la Chambre de commerce, pour que ce grand concours didactique se tienne également en dehors de la FIKA, afin de « motiver » les élèves, les enseignants, entre autres.





Proposition pour intégrer le concours dans la journée de l’excellence de l’inspection d’académie de Kaolack





L’inspecteur d’académie de Kaolack, quant à lui, après avoir salué le dynamisme du partenariat entre son académie et la Chambre de commerce de Kaolack, à travers ce concours didactique de la FIKA, a soutenu que cette compétition est l’une des innovations majeures de ce grand rendez-vous annuel de la région. Sur ce, Siaka Goudiaby estime que les chambres consulaires de la localité devront faire leur commande par rapport à leurs besoins de formation et renforcement de capacité au niveau du Ministère de l’Education nationale. Toutefois, il s’est dit prêt à entamer un dialogue allant dans ce sens et à recevoir leur commande.





Le patron de l’éducation régionale pense également que, pour « valoriser » ce grand concours didactique de la FIKA, « il serait bon » de primer également les lauréats de ladite compétition lors de la journée de l’excellence que son inspection organise chaque année. En effet, l’idée, pour lui, est d’intégrer ce concours de la FIKA dans cette journée de l’excellence.