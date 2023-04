Concours international de récital de Coran en Tanzanie : Un ancien lauréat du Grand Prix Cheikh Ibrahima Niass fait parler de lui

Sa maîtrise et ses capacités sublimes à réciter les sourates ont été révélées en 2017, lors du Grand Prix international Cheikh Ibrahima Niass de récital du Saint Coran. Depuis lors, Mouhamadou Mahi Touré ne cesse d’impressionner le monde musulman. Il vient de remporter le 2e prix du concours international de récital du Saint Coran en Tanzanie.







Considéré comme l’une des plus grandes compétitions internationales en la matière en Afrique, le concours, qui se déroule durant le mois béni du ramadan, a réuni 26 pays africains et d’autres États comme l’Indonésie, le Pakistan et l’Arabie saoudite. La finale, qui a eu lieu le 9 avril à Dar es Salam, a vu le triomphe du pensionnaire de l’école Cheikh Ibrahima Niass de Médina Baye de Kaolack.