Concours national : Des «idées novatrices» pour l’amélioration des droits des femmes et des filles au Sénégal

Le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal a lancé la 2e édition du Concours national d'idées innovantes des jeunes sur les droits des femmes et des filles. Ce qui va permettre de contribuer à l’amélioration des droits des femmes et des filles à travers le renforcement de la synergie du Groupe de réflexion pivot de jeunes militants leaders sur la thématique, afin d’en faire une force de proposition grâce aux projets innovants qu’ils auront soumis.





Pour cette deuxième édition, le concours s’adresse aux organisations de la société civile et aux réseaux d’organisations de jeunes résidant sur le territoire sénégalais. Il est gratuit et les organisations soumissionnaires sont invitées à porter une innovation mettant en exergue les thématiques suivantes : l’accès à la justice, à la santé, à la terre, à l’éducation, aux financements, aux Ntic.





Le dépôt de candidatures est ouvert depuis le 8 décembre 2021 et se poursuit jusqu’au 8 janvier 2022.





Ce concours sera, de plus, une opportunité qui permettra d’appuyer techniquement et financièrement les Osc et les réseaux d’Osc de jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets innovants pour leur contribution accrue à l’amélioration des droits des femmes et des filles au Sénégal.





Les lauréats pourront se faire financer jusqu’à un montant maximum d’un million de francs Cfa et bénéficieront d’un suivi-accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets.





Suite à cela, une cartographie des organisations de jeunes existant au Sénégal et œuvrant dans le domaine de la défense des droits des femmes et des filles sera constituée, ainsi qu’une base de données sur les projets innovants portant sur cette thématique.





Par ailleurs, l’ensemble des jeunes représentant les organisations ayant postulé seront ajoutés à la liste du groupe pivot de jeunes militants déjà mis en place par le projet depuis la première édition du concours, afin d’impulser la synergie d’actions des organisations de jeunes.





Pour rappel, ce concours est organisé avec l’appui du Réseau des jeunes pour la promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d’enfants, dans le cadre de l’approche «faire faire» du projet.





Le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal (Vlf-Sénégal) est mis en œuvre par le Centre d’études et de coopération internationale (Ceci Sénégal) avec l’appui financier du gouvernement canadien, par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (Amc).





Le projet vise l’exercice accru des droits humains des femmes et des filles, et le progrès en matière d’égalité entre les sexes au Sénégal à travers trois portes d’entrée que sont : le renforcement de capacités de gestion et de programmation des organisations de la société civile de femmes (Osc/F) ; une meilleure offre de services des Osc/F et une efficacité des réseaux d’Osc/F à promouvoir et défendre les droits des femmes et des filles, et l’égalité des sexes.