Concurrence avec WhatsApp : Ce qu'il faut savoir de l'application Signal

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Les utilisateurs sénégalais de WhatsApp ne sont pas du tout indifférents à ce qui se trame dans les couloirs du siège social du géant américain, Facebook sis à Menlo Park dans la SiliconValley. Acquéreur de l’application de messagerie la plus utilisée à travers le monde, WhatsApp, depuis 2014 pour la somme de 16 milliards de dollars, le top management du groupe a décidé de changer les conditions de confidentialité que proposait l’application.Ainsi, les utilisateurs de WhatsApp ont jusqu’au 8 février prochain pour accepter les nouvelles conditions de l’application qu’ils ont dû recevoir en alerte. Celles-ci stipulent que leurs données personnelles sur WhatsApp pourront être partagées avec les autres plateformes du groupe à savoir : Facebook, Messenger et Instagram. Et ceux qui refuseront de se soumettre à cette nouvelle politique verront leur compte fermé à partir du 8 février 2021.Sur la toile, les appels au boycott de WhatsApp au profit de son concurrent Signal, se multiplient comme une trainée de poudre. Mais celui qui a eu une influence capitale pour Signal, c’est bien le tweet de l’ingénieur d’origine sud-africaine, naturalisé américain depuis 2002, et directeur général du constructeur automobile Tesla, Elon Musk. Le Tweet de celui qui est récemment devenu l’homme le plus riche au monde (Elon Musk), le 7 janvier 2021 : « Use Signal » (Utilisez Signal : NdlR), a eu l’effet d’un ‘’big bang’’. Depuis, c’est la ruée vers l’application Signal dans le monde entier.Une explosion tellement énorme de nouvelles inscriptions, en seulement une semaine, qui ont fini par entraîner un bug sur l’envoi des Sms de vérification, selon plusieurs médias. Développée en 2014 (les dernières versions 4.65.2 Android et 3.12.3.4 iOS ont été respectivement lancées le 30 juin et 3 juillet 2020) par Signal Messenger sur financement de Signal Foundation, Signal permet à ses utilisateurs de communiquer via appels vocaux ou vidéos et messages textes ou médias. Ceci, en assurant un maximum de confidentialité.Pour son respect de la confidentialité de ses utilisateurs de qui l’application ne collecte qu’un minimum de données personnelles, Signal est la messagerie préférée des lanceurs d’alertes qui tiennent à la protection de leurs données personnelles comme à la prunelle de leurs yeux. C’est le cas d’Edward Snowden, l’ancien agent de la Cia et lanceur d’alerte américain, recherché par les Etats-Unis et exilé en Russie pour avoir révélé, en 2013, l’existence de plusieurs programmes de surveillance de masse. Ses propos ont été rapportés par le site de l’application même. « J’utilise Signal tous les jours », déclare le défenseur de la vie privée, Snowden. Selon lui, le chiffrement de bout en bout proposé par l’application est le meilleur moyen de contrer les programmes de surveillance de masse.Jack Dorsey, chef de la direction de Twitter et Square, lui aussi «fait confiance à Signal ». « Je fais confiance à Signal parce que c’est bien conçu, mais surtout en raison de la façon dont c’est construit : à code source ouvert, évalué par des pairs, et financé entièrement par des bourses et des dons. Un modèle rafraîchissant de la manière dont les services essentiels devraient être construits », souligne Dorsey.La commission européenne quant à elle, recommande, depuis un an (2020), à son personnel l’utilisation de Signal pour la communication avec les personnes extérieures à l’institution européenne.