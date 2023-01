Condamnés à 6 mois de prison : «Massata Samb et Mamadou Niang restent des députés tant qu’ils…», (Avocat)

Une peine d’emprisonnement de six (6) mois a été prononcée à l’encontre des deux membres du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang. Et pourtant les deux acolytes restent toujours députés à l’Assemblée nationale. La remarque est faite, ce lundi 2 janvier par un de leurs avocats, Me Abdy Nar Ndiaye. «Ils restent des députés tant qu’ils ne sont pas encore condamnés définitivement», a-t-il tonné. La robe noire de prévenir que «cette procédure est loin d’être finie». «Nous allons déclencher d’autres procédures pour obtenir la liberté de nos clients», a annoncé Me Ndiaye.



Lors de L'examen du projet de budget du ministère de la justice, le 1er décembre dernier, Massata Samb avait giflé sa collègue député-maire de Gniby, Amy Ndiaye. Ce, avant que son camarade du PUR, Mamadou Niang ne donne à cette dernière un coup de pied au ventre.

Par ailleurs, en plus de la condamnation ferme, les coupables devront allouer la somme de 5 millions de FCFA à la partie civile pour toutes causes et préjudices confondus.