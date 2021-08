[Photos] Condoléances de Touba à Yoff : Les dessous de la rencontre entre Cheikh Bass et Seydina Issa Thiaw Laye

Suite au rappel à Dieu du khalife général des layènes, Touba a dépêché ce dimanche une délégation à Yoff pour présenter ses condoléances à la famille de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye.



Accompagné de Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Bara Lahad Mbacké, Elhadji Mbackiyou Faye, entre autres, Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadre a délivré le message de Serigne Mountakha Mbacké à la famille éplorée.



Ainsi, le porte-parole du khalife général des mourides a rappelé les belles ententes entre feu Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et Touba. Et selon lui, deux fils de ce dernier portent les noms de Serigne Abdoul Lahad Mbacké et Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma.



Selon une source de Seneweb, le chef de la délégation du patriarche de Darou Miname assurera à Seydina Issa Thiaw Laye, fils-aîné du disparu, que Touba va perpétuer ses relations avec les layènes.



Ainsi dans sa réponse, le nouveau khalife de feu Serigne Abdoulaye Thiaw Laye s'est réjoui vivement de la démarche réconfortante de Serigne Mountakha Mbacké. Et Seydina Issa Thiaw Laye a exprimé toute sa disponibilité et sa volonté à pérenniser les relations de son père avec la communauté mouride.



La même délégation s'est rendue également à Thiénana pour présenter les condoléances de Serigne Mountakha Mbacké à la famille de Serigne Abdourahim Seck qui est décédé au Maroc. Le défunt avait succédé au khalife Cheikh Ahmad Tidiane Seck, en juin 2020.