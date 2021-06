Condoléances : Déthié Fall et sa délégation chez à Aïda Mbodj à Bambey

Le balai des hommes politiques se poursuit au domicile de la députée Aïda Mbodj qui a perdu sa mère. Après plusieurs responsables du M2D qui ont effectué le déplacement au domicile de la parlementaire à Bambey, c’est au tour de Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès de leur emboîter le pas chez Aida Mbodj, pour « présenter ses condoléances ainsi que celles de l’ensemble des membres du PRP suite au décès de sa maman », renseigne la formation politique dans une note reçue.



« Accompagné de Dr Camara et de M. Djibril Bèye, le leader du PRP a témoigné son empathie et sa compassion à sa collègue de l’Assemblée nationale dans cette épreuve douloureuse et a prié pour le repos éternel de l’âme de la défunte », informe la même source.