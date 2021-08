Condoléances du gouvernement : Le ministre Antoine Félix Diome à la tête d’une forte délégation à Cambérène

Les condoléances du gouvernance aux Layenes

Le gouvernement du Sénégal est allé présenter ses condoléances à Cambérène. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a conduit, ce mardi 10 août, une forte délégation du gouvernement, pour présenter les condoléances du chef de l’Etat, Macky Sall à la communauté Layenne.





Une délégation composée d'Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’action sociale, d'Oumar Gueye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement, Samba Ndiobene Ka, ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Al Hassane Sall, Gouverneur de la région de Dakar et de Moussa SY, Maire des Parcelles assainies. Ils ont été reçus par le fils du regretté khalife, Seydina Issa Thiaw Laye, au nom de toute la famille.