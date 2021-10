Condoléances et hommage du ministre des Sports Matar Bâ à Abdoulaye Thiam 12e Gaindé

Le monde du sport sénégalais est encore en deuil avec le rappel à DIEU, ce dimanche 24 octobre 2021, de notre frère, ami et compatriote Abdoulaye Thiam, doyen et emblème de l’Association Nationale des Supporters des équipes nationales communément appelée « 12éme Gaindé ».

Un digne fils du Sénégal. Un engagement indéfectible au service d’une grande cause.





Un héros qui a su maintenir allumée la flamme de l’espoir dans le sport sénégalais, quelles qu’en soient, par ailleurs, les aléas et les intempéries. Un exemple de sacrifice, de patriotisme et de don de soi.





Une silhouette imposante d’allure et frappée aux couleurs de la Nation, de la tête aux pieds, encore figée dans nos cœurs et dans nos mémoires. Comme un appel posthume à plus de solidarité, d’union et de fraternité pour aller plus au fond et à l’essentiel.

Au nom du Président de la République, S.E.M Macky SALL et au nom du Gouvernement, nous présentons nos condoléances attristées à sa famille et à toute la communauté sportive nationale et africaine.





Que le Seigneur l’Accueille dans sa Grande Miséricorde et Lui ouvre Ses Lumières Bénies.





Matar BA