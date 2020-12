Condoléances : Wade envoie une délégation chez Pape Bouba Diop

Une forte délégation du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) dirigée par Doudou Wade a présenté, hier, les condoléances du secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, à la famille de Pape Bouba Diop, ancien joueur de l’équipe nationale de football et premier buteur de la Coupe du monde en 2002.Selon L’AS, la délégation des libéraux était composée, entre autres, de l’ancien ministre des Sports Joseph Ndong, des maires Abdoulaye Diop et Ndiaga Niang, de Assane Bâ, de Ndèye Gaye Cissé…Les libéraux, qui ont transmis les condoléances de l’ancien chef de l’Etat à la famille Diop et à sa veuve, ont également remis une enveloppe symbolique à la famille Diop qui a magnifié le déplacement des responsables du Pds venus partager avec elle la douleur qui la frappe.