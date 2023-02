Conduite en état d’ivresse, le fils de Khalifa Sall condamné

Jugé hier devant la barre des flagrants délits, le fils de Khalifa Sall, M.S.S., a été reconnu coupable de défaut de maitrise, blessures involontaires et conduite en état d’ivresse. Il a été condamné à un mois de prison assorti du sursis et à payer une amende de 100 000 F CFA.



D’après Les Echos, le fils de l’ancien député-maire, qui comparaissait libre, a plaidé coupable. Mais, il a précisé avoir juste pris une canette de bière lors d’un anniversaire en compagnie de ses amis avant de prendre le volant. Il a aussi relevé qu’il s’agissait de son premier accident depuis qu’il a obtenu son permis de conduire en 2012.



Le Procureur l’a exhorté à arrêter de boire et requis 6 mois assortis du sursis.



Pour rappel, M.S.S, interpellé par les gendarmes de la Brigade de Ngor, pour conduite en état d’ébriété, avait heurté un motocycliste.