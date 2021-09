Conférence de presse de Y en a marre: Sonko, GMS, Babacar Diop et Barth en renfort

Le mouvement Y en a marre ne sera pas seul dans son combat pour la libération de ses membres que sont Kilifeu et Simon, actuellement en détention dans une affaire de trafic présumé de passeports et de visas. Les activistes peuvent compter sur le soutien des opposants et membres de la société civile, venus leur manifester leur soutien, lors de la conférence de presse en cours, organisée par ledit mouvement.