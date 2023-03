Conférences « lenge » : Un vaste champ de partage d’expériences

Ce 15 mars 2023 s’est tenu le premier numéro de l’année des conférences «lenge» (lingué).Cette série de conférences trimestrielles, pluridisciplinaires a pour objet de jeter des ponts de transmission continue d’expérience, d’expertise, de savoir et de savoir-faire entre les générations africaines. Les conférences LENGE sont axées sur des thématiques en rapport avec l’histoire, la culture, la sociologie et les systèmes économiques endogènes. Le thème de cette première est centré sur l’économie sociale et solidaire face aux enjeux du développement de l’entreprenariat. Khady Samba, directrice de l’encadrement de l’économie sociale et solidaire au Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire est revenue sur ces concepts. Elle explique le but premier de ce concept à savoir libérer les potentiels pour le développement de l’entrepreneuriat social. Khady Samba le définit comme étant une activité économique dont la manière et le financement différent.





La finalité est d’avoir un impact social et environnemental en mettant un focus sur l’intérêt général. L’objectif de l’économie solidaire est de promouvoir l’entreprenariat centré sur la personne tout en ne nuisant pas à la communauté. Les préoccupations sociales sont donc prises en compte pour un changement de paradigmes et cela passe par des financements. « L’économie sociale mise sur un certain nombre de mécanismes pour son financement », a fait savoir Denise Fatoumata Ndour. L’administratrice général de la fondation ‘Sen Finances’ cite les prêts entre particuliers, le système des tontines, les banques éthiques, les institutions de microfinance, les fonds de développement municipal.





Le Fonds de développement municipal (Fodem) intervient dans le sens d'accompagner l'économie sociale et solidaire. ''Nous sommes proches des acteurs de l'économie sociale et solidaire'', affirme Aminata Diop Samb. La directrice du Fodem précise qu'ils ont pris l'option de diminuer les taux d'intérêt. Ils sont de 2%.''Nous encadrons les groupements de femmes, nous les formons et nous les finançons'' informe-t-elle. Bien que bénéficiant de ces modes de financement, les structures de l’économie sociale et solidaire n’ont pas comme finalité la rentabilité financière. « Le retour sur investissement est l’impact social et environnemental», renseigne Mme Ndour. Ces structures ont en commun nos principes traditionnels tels que la solidarité, la mutualisation et l’assistance.