Confessions intimes de jeunes hommes qui ont opté pour la virginité jusqu'au mariage

La fornication est interdite par la religion musulmane. Au Sénégal, la virginité de la femme est une exigence fondée sur la religion et dans une moindre mesure sur la tradition de certaines sociétés négro-africaines. La fille est sous pression durant toute la période précédant son mariage. Elles font tout pour ne pas décevoir. Beaucoup d’entre elles font tout pour préserver cette virginité. A l’inverse, les hommes s’astreignent moins à cette exigence. Rares sont ceux qui ne vont pas à l’encontre de cette recommandation. Dans ce reportage, Seneweb a laissé parler les oiseaux rares.





La relation amoureuse n'est pas synonyme de relation sexuelle. De nos jours, il existe encore des hommes qui entretiennent des relations amoureuses et qui échappent aux tentations sexuelles avant le mariage. C'est le cas de nos trois intervenants M. Keïta et M. Mbaye(nom d'emprunt) et un autre sous couvert de l'anonymat, trois jeunes hommes intellectuels qui ont réussi à préserver leur virginité.





M. Mbaye est enseignant, formateur dans le domaine de la santé sexuelle. Avant son mariage, le jeune homme qui entretenait pourtant des relations amoureuses avec des filles s’est donné corps et âme pour se priver des relations sexuelles. Il a été vierge jusqu’ au jour de son mariage.









‘’J’entretenais pas mal de relations amoureuses avec des filles avant mon mariage. Mais je n’ai jamais eu de rapports sexuels avec elles. J’ai préféré m’abstenir jusqu’au mariage ‘’, confie-t-il sans gêne.









M Mbaye ne s’est pas laissé emporter par le désir de ses copines d’entretenir des relations sexuelles. Il a su se maîtriser, dominer sa libido. Il fallait respecter une ligne de conduite jusqu’au jour où il a décidé de se marier.





‘’ Sortir avec des filles pour coucher avec elles n'a jamais été mon intention. J'ai été dans des situations favorables parce que je vivais seul et je recevais de la visite de beaucoup de filles chez-moi. Malgré tout je me suis battu pour éviter les rapports sexuels avant mariage et je l’ai réussi’’, se réjouit-il.





Cette décision de rester vierge jusqu'au mariage, un choix qui s'avère difficile parfois du côté des femmes comme des hommes. Mais la prédominance de la religion ainsi que les valeurs inculquées ont sauvé l’enseignant des tentations.





‘’J’ai des principes qui répondent aux recommandations de ma religion. Dieu a interdit la fornication. Je m'efforce de ne pas forniquer avant le mariage. Cela ne relève pas du courage, mais c’est un péché interdit dans la religion musulmane. Je suis issu d'une famille qui m’a inculqué de bonnes valeurs. Après j’essaye de faire des choix en accord avec mes valeurs et ma foi religieuse. J'avoue que la foi m'a beaucoup aidé. Plus tu mets en avant ta foi, plus tu t'éloignes des péchés. Plus tu négliges ta foi, plus tu t'approches des tentations’’, souligne-t-il.





Le jeune enseignant avait la chance de fréquenter des personnes de son genre pour éviter de commettre des erreurs de jeunesse. Il était éloigné du cercle des influences négatives qui pouvait le rendre vulnérable au péché de jeunesse.





"Je n'ai jamais été influencé par mes amis pour découvrir l'expérience sexuelle avant le mariage parce que mes amis étaient tous dans la même situation que moi. Je n'avais pas de mauvaises fréquentations. Nous étions dans un même Dahira. Des personnes très respectueuses et très correctes qui ne badinent pas avec les interdictions de la religion. Étant jeunes, nous avons choisi de suivre le chemin indiqué par Dieu pour ne pas commettre de péchés’’, partage l’enseignant.





Il doit aussi son salut à sa profession. Il est sexologue. Il a découvert le sexe d’une autre manière par l’acquisition des connaissances. A la vérité, M. Mbaye estime qu’il faillirait à sa mission de formateur en santé sexuelle s'il acceptait de coucher avec les jeunes filles avant le mariage.





Éviter la honte et les maladies





‘’Etant enseignant, formateur en santé sexuelle, entretenir des relations sexuelles avec des filles avant le mariage ne doit pas être mon rôle. En tant qu'enseignant, c'est de les sensibiliser au lieu de s’en servir d’elles. Ce n'est pas un bon exemple de ma part. Je peux dire que le fait de s'imprégner dans l'enseignement sexuel m'a beaucoup aidé’’, laisse-t-il entendre avant d’ajouter :









‘’ Il y a des risques aussi. Parce que je n'aimerai pas être dans une situation où on me dit que j'ai enceinte telle fille ou telle fille. Ce serait une honte pour moi. En dehors de la grossesse, il y a aussi les risques de maladies parce qu'on ne sait jamais’’





En ce qui concerne sa première expérience sexuelle, le jeune homme l’a découvert avec sa femme. ‘’Ce n'était pas facile’’, se remémore M. Mbaye.





Ce jour-là, sans honte, il confesse devant sa dulcinée qu’il n’avait pas jusqu’ici fait l’amour avec une femme dans sa vie. C’était une manière de préparer psychologiquement son épouse en cas d’insuffisances durant les nuits de noces.





‘’ Lors de notre nuit de noces, j’avais des craintes même si après j'ai réussi à les écarter. C'était pas du tout facile pour une première fois. J’avais des difficultés liées aux douleurs. On a tous les deux ressentis des douleurs, mais après, on s'est adapté’’, raconte-t-il.





Tout comme M. Mbaye, M Keita, un jeune sénégalais âgé de 28 ans qui vit aux Etats Unis s'est dévoilé lui aussi comme étant un homme vierge. Ancré dans la religion musulmane, le jeune homme n'a pas encore trouvé les chaussures à ses pieds. Il n’a pas eu l’honneur de passer à l’acte avec une femme. Cette option a brisé beaucoup de ses relations amoureuses avec des filles.





‘’J’ai eu à sortir avec 7 filles mais quand le grand saut arrive au lieu passer à l’acte par principe, j’explique à ma partenaire que je souhaite attendre le mariage. Et c’est là que le monde s’écroule sur moi parce que j'arrive plus à maintenir des relations amoureuses. Quand je ne dis pas de bisous, pas de caresses, pas de câlins, pas de sexe, elles me quittent. Je peux et je continue à m'abstenir. Au final, je ne cherche plus à avoir de copines’’, partage-t-il.





La relation et la préservation de sa santé ont été les facteurs qui ont alimenté son abstinence. Le jeune homme ne le regrette pas. Bien au contraire. Il estime que c’est la meilleure chose à faire dans ce monde si bas si éphémère.





‘’ Il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissible. En plus dans la religion musulmane, c’est ‘’Haram’’ de faire le sexe hors mariage’’.









Cette décision de rester vierge jusqu' au mariage. M.L.Keita l’a vécu difficilement avec ses copines, amis et collègues. Malgré les critiques et moqueries auxquelles il fait face, le jeune homme est resté attaché à ses principes.





Le revers de cette absence, ce sont les moqueries, les railleries. Les filles font toutes sortes d’interprétations et de déductions.





‘’ Les tentatives sont nombreuses entre les collègues qui font le coup d’un soir, les amis qui me présentent à des filles faciles. Certaines ex-copines m’ont même traité de gay, d’autres d’un mec dont le pantalon ne se lève pas. Donc, l’influence des fréquentations oui des collègues oui. J’ai vécu tout cela », dit-il. Ce n’est pas facile pour lui. Mais il a tenu tête.





« Dès qu’une copine le découvre, son objectif devient de me dépuceler. Je deviens la convoitise de certaines. Elles cherchent à m’avoir comme un homme le fait avec une femme », poursuit-il. Pour sa première expérience sexuelle, il est ferme. Seule sa future femme verra le dessous de son pantalon.





‘’Je n’ai jamais pénétré une femme de ma vie. Elles collectionnent les divorces ou les goûts d’hommes. Je me réserve pour la folle qui va faire de moi son siamois’’, rapporte-t-il. Par la suite, le Sénégalais vivant à l’étranger invite les parents à éduquer davantage leurs filles.





‘’C’est aux parents d’éduquer les filles pour en faire des femmes. Aujourd’hui, je me fais séduire par des mineures qui sont prétentieuses et prêtent à tout pour des choses de ce monde et ce n'est pas bon. Les parents doivent être plus vigilants sur l'éducation de leurs filles ’’, prodigue le jeune homme.





Honneur et Dignité





Un autre jeune homme qui ne s'est pas encore marié s’est confié sous couvert de l’anonymat en donnant les raisons qui ont fondé sa décision de rester vierge jusqu'au mariage. Il abonde dans le même sens que M.Mbaye et M. Keïta.









‘’Tout d'abord, ma motivation principale provient de ma religion. L'Islam, qui prohibe les relations sexuelles avant le mariage. Cette croyance religieuse est fondamentale pour moi et guide mes actions’’, affirme-t-il. Selon lui, la virginité est une question d'honneur et de dignité.





Il ne dissocie pas sa virginité avec son honneur et sa dignité. Il se garde pour son épouse. Sa virginité est le plus beau cadeau qu’il va offrir à sa future épouse.





‘’ Ma décision de rester vierge jusqu'au mariage est profondément enracinée dans mes valeurs religieuses, mon respect pour moi-même et pour ma future épouse. Je suis convaincu que ce geste renforce notre relation et notre engagement mutuel ’’ théorise-t-il.





Dans le même sillage, le jeune homme convoque une autre cause qui l’a empêché d'entretenir des relations sexuelles avant mariage.