Confessions : le jour où Pape Samba Mboup a accompagné Thomas Sankara dans une boîte de nuit à Ouaga

L’ancien chef de cabinet de Wade a croisé la route de l’ancien Président du Burkina Faso. C’était sur le chemin d’un voyage en Côte d’Ivoire. Il raconte l’épisode dans un entretien accordé au journal Enquête.



Bamako, hôtel Joliba



«Quand j'ai quitté l'enseignement, mon ami Loum Diagne, qui était en Côte d'Ivoire et qui y vendait des tracteurs, m'a appelé et m'a proposé de le rejoindre pour travailler avec lui. Sur le chemin de la Côte d'Ivoire, arrivé à Bamako, comme je n'avais pas d'argent, je suis allé à l'hôtel Joliba où l'on mettait des lits sur la terrasse. Tu mets ta valise sous le lit et tu dors. Le matin, il y avait des toilettes pour tout ce beau monde. Je suis resté là-bas quelques jours. Chaque matin, j'allais au marché où il y avait des commerçants sénégalais qui me donnaient des montres que je revendais. C'est avec le bénéfice que je subvenais à mes besoins, notamment les 1 500 F CFA pour le lit d'hôtel. Le soir, après le travail, j'allais à l'hôtel Amitié pour écouter de la musique.



«Pourquoi la Côte d’Ivoire ? Va au Burkina !»



«C'est là-bas que j'ai rencontré le docteur Tiéoulé. Il est médecin, mais le soir il venait jouer de la guitare. Un homme bien qui m'appréciait beaucoup et on a tout de suite sympathisé. Quand il a su que je suis à Joliba, il m'a demandé de venir chez lui à Badalabougou. Sa femme était géologue, la petite sœur de sa femme, Korotomi Coulibaly, qu'on appelait "Kotchi", a joué dans le "Niamanto"', un film qui a été sélectionné pour le Fespaco. A l'époque, elle préparait un concours pour aller à la télévision malienne. Je lui ai donné un petit coup de main dans la préparation. Quand elle a su que je devais me rendre à Abidjan pour du travail, elle m'a dit : "Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ? Va au Burkina; le PF (le président du Faso) est mon ami ; je vais vous mettre en rapport." Je lui ai dit: mais comment pourrais-je le rencontrer pour lui remettre lã lettre ? Elle m'a dit : "Tu vas la donner à Norbert Zongo." Et elle m'a donné de l'argent pour le voyage. C'était une famille formidable.



Norbert Zongo : «Ça tombe bien»



«Je suis arrivé à Ouaga le lendemain au crépuscule et j'ai passé la nuit dans un hôtel situé à l'entrée de Ouaga. Le lendemain, je suis arrivé chez Norbert vers 10 h. Quand je lui ai remis la lettre, il m'a dit : "Ça tombe bien, car je dois manger avec le président." Il m'a demandé de revenir à 15 h. Quand je suis revenu, Norbert m'a dit qu'il faut quitter l'hôtel, pour aller loger chez Mory Kané, un Malien qui était à la CEAO.



«Tout le monde scandait son nom»