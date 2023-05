Conflit foncier à Ngor: Me Doudou Ndoye regrette l'implication de Macky Sall

Il a fallu l'intervention du président Macky Sall pour faire baisser la tension à Ngor. A l'origine, un conflit foncier opposant la population et la gendarmerie. Le Chef de l'Etat a finalement divisé les 6000m2 par deux.







Une implication que l'ancien Garde des sceaux, Doudou Ndoye, a regretté face au journaliste Babacar Fall dans le "Grand Jury" de ce dimanche.





Selon l'ancien ministre, "ce n'est pas le rôle du président de la République" de s'occuper de ces affaires là. "Il a des ministres, un Premier ministre, des gouverneurs, des préfets et sous-préfets. Le président de la République ne peut pas et ne doit pas être au four et au moulin. C'est le rôle d'un préfet, d'un gouverneur, d'un ministre, d'un premier ministre. Quel est le rôle de ces personnalités ? Quelle est leur utilité" se demande le juriste.





"Quand j'étais Garde des sceaux, le président de République ne réglait pas certain problème. C'était moi parce que je savais les régler et je m’impliquais au risque d'y perdre", a-t-il poursuivi.





L'ancien ministre considère que le Chef de l'Etat "a des choses beaucoup plus sérieuses". "Il se passe des choses dans le monde qui peuvent perturber notre pays. Il s'occupe à trois heures du matin de discuter de 6000 m2 à Ngor. Ce n'est pas normal. Il doit faire en sorte que les personnes qu'il a nommées accomplissent leur travail".