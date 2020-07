Conflit Sedima/Ndingler : Les populations demandent l'arbitrage de Macky Sall

Le litige foncier entre Babacar Ngom de la Sedima et les populations de Ndingler est-elle sur le point de connaître un dénouement heureux ? Même s'il est prématuré de répondre par l'affirmative, force est de dire qu'un acte allant dans ce sens vient d'être posé.





Selon L'AS qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mercredi, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, serait sur le point de désamorcer cette bombe qui fait, depuis un certain temps, les choux gras de la presse.





En langage clair, il a fait une descente au niveau de la zone en question pour s'imprégner des tenants et aboutissants de ce dossier explosif et jeter les bases d'une médiation entre le patron de la Sedima et les habitants de Ndingler qui sont à couteaux tirés voilà des mois.





Surtout que, d'après les informations glanées par le journal, les populations ne demandent, ni plus ni moins, que l'arbitrage du président de la République, Macky Sall.