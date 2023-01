Conflit Université Iba Der Thiam-Mairie de Ville de Thiès : Toute la vérité

Dès sa création par la loi n° 2005-04 du 11 janvier 2005, l’Université Iba Der Thiam de Thiès a été confrontée à des difficultés liées au déficit criard d’infrastructures aussi bien pour la pédagogie que pour la gestion administrative, ce qui a entrainé une situation d’instabilité quasi permanente. C’est ainsi que l’État du Sénégal, constatant « les difficultés que traverse l’institution universitaire pour offrir des enseignements de qualité » et conscient de « la pertinence de l’offre de formation en adéquation avec les besoins du milieu socio-économique », de « l’apport et de l’impact économique et social de l’Université sur la communauté de Thiès en particulier et du Sénégal en général », conscient que « l’Université de Thiès ne pouvait pas faire face aux nombreuses sollicitations malgré la multitude de maisons louées pour servir de locaux pédagogiques et administratifs », a décidé de lui affecter certaines infrastructures (Hôtel du rail ; Auberge des jeunes ; Palais des congrès), pour l’accompagner dans sa montée en puissance.





« Grande donc a été notre surprise lorsque le maire de Thiès Dr Babacar Diop, par un courrier en date du 23 mai 2022 adressé au Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, Recteur de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, a exprimé sa volonté de récupérer l’Auberge des Jeunes, une des d’infrastructures affectées à l’Université de Thiès par l’État du Sénégal », s’est offusqué le président du comité Ad Hoc de gestion de crise pour la défense du patrimoine de l’UIDT, M. Ndiaga Diagne. Il tient, tout d’abord, a rappeler que « le président de la République, par décret n°2003-644 du 28 juillet 2003, contresigné par M. Idrissa Seck, alors Premier ministre et maire de la ville de Thiès, a désaffecté pour cause d’utilité publique et urgent certains sites de Thiès dont celui de ‘’l’ancien cinéma Amitié’’ qui abrite aujourd’hui l’Auditorium et l’Auberge des jeunes ».





C’est à la suite des grèves et des marches des étudiants pour réclamer des infrastructures pour l’Université, que le Premier ministre du Sénégal, par lettre d’affectation n°00759PM/CAB/CT/EHK du 29 avril 2011, a informé le ministre d’État, ministre de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique de la décision du président de la République d’autoriser la reprise des travaux pour l’Hôtel du Rail et l’Auberge des jeunes de Thiès pour remédier au déficit en infrastructure d’accueil de l’Université de Thiès. Depuis cette date, ces locaux ont été affectés à l’Université. C’est ainsi qu’après la réhabilitation de ces sites, à coup de milliards FCFA, par l’État du Sénégal, l’Auberge des jeunes a accueilli plusieurs directions et services.