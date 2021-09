Conformité aux normes : Le Sénégal se dote d'un système de certification

Le Sénégal a mis en place d’un système national de certification de conformité des produits aux normes afin d’asseoir une infrastructure nationale de qualité, a souligné lundi le chef de la division certification à l’Association sénégalaise de la normalisation (ASN), Baba Niang.



Cela a pour but de promouvoir la qualité des biens et services, a-t-il indiqué au moment d’ouvrir officiellement une session de renforcement de capacités des comités particuliers de certification de l’association sénégalaise des auditeurs et des responsables qualité selon la norme ISO 17065.



Cette session, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet ‘’évaluations de la conformité’’, une composante essentielle de la politique nationale de la qualité (PNQ), adoptée par décret 2017-461 du 21 mars 2017.



‘’L’objectif fondamental de cette PNQ est d’asseoir une infrastructure nationale de qualité de niveau international’’ a insisté M. Niang.



‘’Son adoption, a-t-il souligné, permet au Sénégal de se donner les moyens de promouvoir la qualité des biens et services produits à travers la mise en place d’un système national de certification de conformité des produits aux normes’’.



D’après lui, ‘’ les activités de certification de produits et services connaissent en ce moment une évolution très rapide et nécessitent un renforcement de capacités des auditeurs et des membres des comités particuliers de certification de l’ASN’’.



C’est la raison pour laquelle l’ASN a initié plusieurs programmes de certification dans différents secteurs d’activités nécessitant une mise à niveau des acteurs de mise en œuvre, a-t-il justifié



Baba Niang a d’un autre côté estimé que le développement de la certification de conformité des produits sénégalais aux normes nationales allait permettre, dans le cadre de l’intégration économique africaine et la stimulation du commerce intra africain avec la mise en place de la ZLECA), de bien positionner nos produits sur le marché unique africain.



Il a dans le même temps souligné que la certification allait permettre de rassurer le consommateur sur la qualité des produits sur le marché et d’avoir un critère de choix.



Il a par ailleurs fait savoir que l’ASN s’était engagée dans la certification de produits selon la norme ISO 17065 avec notamment deux produits qui ont été préalablement certifiés à savoir l’huile brute d’arachide et l’eau de consommation pour laquelle, elle a été accréditée en 2017.



‘’ Le développement des activités de certification de produits et services connait une évolution très rapide et nécessite la mise à niveau et la formation des membres des comités particuliers de certification (CPC).



S’adressant aux participants, le chef de la division certification à l’ASN, a fait observer que cette formation leur permettra de ‘’connaître les exigences de la norme iso 17065, de maîtriser les exigences de cette norme, de maîtriser le processus de certification produit, d’assimiler le processus d’accréditation la certification de produit mais aussi, de comprendre les concepts d’impartialité et de confidentialité.