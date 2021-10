Congrès des travailleurs de la Sonatel : Le syndicat a un nouveau secrétaire général

Le syndicat national des travailleurs de la Sonatel a organisé son huitième congre ce samedi 16 octobre 2021. Mouhamadou Lamine Badji jusque-là, charge des revendications a été élu secrétaire général. Il remplace ainsi Babacar Sarr qui a fait deux mandats consécutifs.



" Investit d’une nouvelle charge, j’ai un défi à relever et il faut agir pour les relever pour des salaries de la Sonatel mais aussi des populations qui attendent beaucoup de l’institution qui est la Sonatel et de sa filial Orange. « Nous devons faire plus que le secrétaire général sortant qui a fait un bilan élogieux aujourd’hui. Les doléances sont énormes et il faut travailler pour qu’elles soient honorées » dit-il.



Babacar Sarr, secrétaire général sortant des travailleurs de la Sonatel affirme avoir fait plus de 8 ans a la tête de l’intersyndicale des travailleurs de la Sonatel. « J’en étais à mon second et dernier mandat. Par billet de vote électronique,les militants à la base comme il est de coutume chez nous, ont plébiscite Mouhamadou Lamine Badji avant le congrès. Il devient ainsi le secrétaire général à partir de ce huitième congrès. C’est donc avec fierté que je luis transmets le flambeau pour le bien-être des salaries de la Sonatel » dit-il. Et d’ajouter : " Il faut noter que nous sommes un syndicat autonome financièrement et l’actuel secrétaire a été dans le bureau pendant mes deux mandats en tant que chargé des revendications. Il n’est pas en terrain inconnu parce que bien imprégné des priorités et des défis qu’il doit relever ».



Tirant son bilan en tant que secrétaire général sortant, Babacar Sarr affirme qu’il est dans le confort de pouvoir présenter des acquis en terme salariale. « Des augmentations de plus de 10% de salaire de base et de plus de 15% pour des indemnités, le prêt tabaski aujourd’hui à 200 000 FCFA et est dénommé prime religieuse, la prime scolaire aussi est à 300 000F CFA, plus d’une trentaine de milliards pour les salariés en deux mandats, c’est un bilan que je peux au moins tirer » conclut-il.