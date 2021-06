Congrès Mrds : Le nouveau secrétaire général s'offusque "de voir des immeubles à milliards" face à un peuple qui "languit dans la pauvreté abjecte"

"Ethique, efficacité politique et refondation". C'est le thème du Congrès du Mouvement de la réforme pour le développement social (Mrds), qui s'est tenu les 12 et 13 juin 2021. Lors de ce congrès, le Dr Mohamed Sall a cédé son poste de secrétaire général du Mrds au Dr Ousmane Diallo.





Élu par consensus, le nouveau Sg a déjà jeté les bases de son projet de société, axé sur la foi, la liberté, la justice sociale, le savoir, le travail, la solidarité et la fraternité. Les congressistes ont fait un tour d’horizon de la société. C’est ainsi que le Dr Diallo et ses camarades s'offusquent "de voir des immeubles à milliards, alors que notre peuple, dans les zones rurales, languit dans la pauvreté abjecte et nos enfants enguenillés cherchent la pitance quotidienne !".





Pour le nouveau Sg, il est important qu'il fasse leur autocritique sur les "manquements envers les autres piliers de notre projet de société comme le savoir, la solidarité et la fraternité. Sommes-nous solidaires envers nos militants, mais surtout nos voisins, comme le voudrait un parti qui se définit d’abord comme un parti au service du peuple ?".





Il est temps de changer de "paradigme", a insisté le Dr Diallo qui invite à se ressourcer dans le système référentiel religieux et culturel.





"N’ayons pas peur des défis à relever. Faisons face avec courage et détermination, car c’est un travail de longue haleine. En effet, il s’agira d’œuvrer sans relâche en vue de changer la mentalité du peuple sénégalais pour le mettre en paix avec son substrat culturel, mais aussi le relier avec ses voisins en reformatant notre psyché", a-t-il indiqué.

Le congrès ne s'est pas terminé sans que le nouveau secrétaire général ne donne un conseil aux membres de son parti : "Je vous prie d’éviter de tomber dans le piège de l’électoralisme : notre travail est un travail de transformation profonde de nos sociétés africaines, basée sur une approche scientifique qui pose les vrais diagnostics et propose les traitements étiologiques adéquats."