Congrès régional sur la sécurité routière: Mansour Faye annonce un plan d'actions national sur la période 2021-2030





Le ministre a informé que le gouvernement, le Sénégal accordera une attention aux résultats de cette rencontre. Selon lui, l’Etat du Sénégal s'engage à promouvoir une large appropriation de la déclaration de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'amélioration de la sécurité routière tenue à New York en juillet 2022 et va de ce fait mettre en œuvre un plan d'actions 2021-2030 pour apporter une solution sur la sécurité routière.





Dans le même sillage, Mansour Faye annonce que le Sénégal va ratifier d'ici peu une charte de l'Union Africaine qui se trouve déjà sur la table du ministère des Affaires Étrangères, chargé de le présenter à l'Assemblée nationale. Une charte qui sera votée dans les meilleurs délais, a-t-il promis. Sur ce, il invite les experts africains à s'asseoir autour de la table pour discuter sur des solutions urgentes dans le but d’améliorer la sécurité routière. Par ailleurs, la Banque Mondiale et l'OMS qui ont envoyé leurs représentants à ce congrès, se disent toutefois disponibles à aider les pays africains à améliorer leur sécurité routière. D'ailleurs, elles comptent continuer leur collaboration pour soutenir les pays africains les plus touchés par l'insécurité routière.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a présidé ce vendredi 03 mars 2023, la cérémonie de clôture du Congrès régional sur la sécurité routière. Ce congrès, ayant comme thème les données de mortalité routière qui s’est tenu pour la première fois au Sénégal du 01 au 03 mars a vu la participation de plus de 150 participants venus de 21 pays pour discuter sur la question en vue de trouver des solutions idoines . A cette occasion, le Ministre des Transports terrestre souligne que l'OMS a publié un statistique qui confirme que les accidents de la route seraient la cause de 9%de décès et 16 % des incapacités au niveau mondial.