Congrès : Voici les résolutions des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (Aeems)

Congres des élèves et Etudiants du Sénégal

Avec comme thème général : « L’AEEMS pour la refondation du système éducatif : quel projet pour un Sénégal en mutation ? », le 13ème congrès ordinaire de l'Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal s'est tenu, à l’université Alioune Diop de Bambey, du 30 avril au 1er mai 2021. Après analyse du thème général, de la situation nationale et internationale, le congrès a pris des résolutions.





L’AEEMS invite l'État du Sénégal et toutes les forces vives de la nation à une véritable évaluation du produit de notre école depuis l'indépendance pour rebâtir le système éducatif sénégalais sur de nouvelles bases. Elle appelle l’État à trouver des solutions durables aux crises récurrentes dans le système éducatif, à l’amélioration des conditions d’accès, de vie et d’étude dans les écoles et universités, et exhorte les autorités et les étudiants à œuvrer ensemble pour la pacification de l’espace universitaire.









Les élèves et étudiants musulmans regrettent la crise de valeurs et de repères que traverse la société sénégalaise, condamnent les programmes télévisés contraires à nos valeurs et bonnes mœurs et fustigent la volonté de lobbies d’imposer une éducation sexuelle dans nos curricula de formation.





Également, ils demandent à l’État du Sénégal, des politiques viables et pérennes de lutte contre l’émigration clandestine et de soutien à de l’emploi des jeunes par des programmes de formation et de financement accessibles à tous. Ce, avant d’exhorter l’État à régler de façon durable les crises endémiques dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de la pèche tout en saluant le rôle crucial des religieux dans la stabilisation et la paix sociale du pays. L’AEEMS condamne le terrorisme d’État l’Israël envers le peuple palestinien.