Connectivité et Télécommunications au Daaka de Médina Gounass : Yankhoba DIATARA rassure le khalife

- Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba DIATARA a effectué un déplacement au Daaka de Médina Gounass ce vendredi, sur recommandation du Chef de l’Etat, Son Excellence le Président de la République, Macky Sall pour recueillir des prières dans la ville et, dans le cadre de son action ministérielle, veiller au bon déroulement du séjour des pèlerins en ce qui concerne les services de télécommunications.En plus de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes (ARTP), les opérateurs de téléphonie, notamment Sonatel et Free, ont marqué de leur présence à cette édition du Daaka. Ils ont spécialement renforcé leurs infrastructures de télécommunications sur le site du Daaka et à Medina Gounass.Leurs travaux ont concerné aussi bien la fibre optique que les réseaux mobiles 4G (3G et 2G y compris) avec 5 antennes/BTS installées pour une augmentation au quadruple et au quintuple de leur capacité pour une amélioration de la qualité de services.Ce dispositif a aussi été renforcé par un déploiement d’équipes mobiles qui sillonnent le terrain et jalonnent les artères de la ville sainte pour apporter de l’aide aux pèlerins. Les usagers ont fortement apprécié les efforts qui ont été consentis pour la fluidité des communications voix/appels, sms et Internet. Aucune plainte n’a été enregistrée dans ce sens.Mieux, les opérateurs ont également accordé des services de promotion aux clients afin de leur permettre de partager avec leurs parents établis partout dans le monde et de vivre les temps forts de cet évènement religieux d’envergure internationale. Cette réussite a été possible grâce au travail réalisé en amont, depuis des mois sous la supervision des autorités administratives déconcentrées à savoir le Gouverneur, le Préfet, le Maire et le comité d’organisation.Compte tenu de la Covid, les différentes structures présentes sur place, notamment le Ministère, l’ARTP, les opérateurs de téléphonie, ont offert des lots de matériels sanitaires composés de lave-mains, des masques, des produits hydro alcooliques, etc. Des denrées de premières nécessités, à savoir de l’eau, du riz, de l’huile ou même de la logistique comme les nappes et les nattes, ont également été offertes.Au plan sécuritaire, la Gendarmerie nationale s’est fortement déployée afin de veiller en permanence au respect des recommandations et à la volonté du Khalife.