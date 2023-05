Conquête de Tivaouane en 2024 : L’ex Maire Diagne Sy Mbengue et son mouvement enrôlent 1047 primo-votants

Dans la perspective de la reconquête politique de la commune de Tivaouane à travers les urnes, l’association Tivaouane Ba Faw (TBF) de l’ancien Maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, s’est investie dans les opérations d’inscriptions sur les listes électorales. L’évaluation qui a été faite hier laisse apparaître que 1047 primo-votants ont été enrôlés dans la commune par TBF





Après l’installation de 102 comités de l’Alliance Pour la République (APR), Mamadou Diagne Mbengue ancien Maire de Tivaouane, Président de l’association Tivaouane Ba Faw (TBF), par ailleurs Directeur Général de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN/HLM) s’est investi dans les opérations de révision des listes électorales. A ce sujet, une commission a siégé de façon permanente à la permanence de l’Alliance Pour la République (APR) au quartier Ndutt. Et une rencontre d’évaluation de ces opérations électorales dans la commune de Tivaouane s’est tenue hier. C’est ainsi qu’il a été globalement noté 2.724 inscriptions de primo-votants, 802 modifications soit un total de 3.526 actes qui ont été posés.







Sur les 2.724 primo-votants, la commission mise en place par TBF, a pu encadrer 1.047 primo-votants qui ont été donc identifiés, encadrés et effectivement inscrits sur les listes. Sur les 802 modifications, les 480 ont été identifiés, encadrés pour aller faire ces modifications auprès des commissions administratives. Au total donc, nous avons pu encadrer 1.527 personnes pour s’inscrire ou faire une modification, ce qui donne un taux de 43,3% sur l’ensemble des actes qui ont été posés au niveau de la commune de Tivaouane.





Dans le cadre de ces opérations, la commission a tapé fort dans les rangs de la jeunesse, au moment où certains leaders politiques ont même peur d’inscrire des jeunes, pour la simple raison que beaucoup parmi sont embarqués dans de nouveaux idéaux, avec en bandoulière l’injure, la violence.





Mais pour Diagne Sy Mbengue, c’est tout le contraire des jeunes de Tivaouane enrôlés par TBF, qui a longtemps cheminé avec eux et dont certains même étaient dans les rangs lors des dernières élections. Il reste par ailleurs convaincu que ces jeunes recrus ne peuvent pas être en défaveur du Président Macky Sall. Pour lui, il ne s’est pas seulement agi de s’inscrire, mais de le faire pour le Président de la République Macky Sall, tout en ayant donc à l’esprit que le 25 février 2024, ils vont voter pour lui. "En le faisant, vous aurez choisi la bonne voie, la meilleure porte d'entrée, vous aurez fait le bon choix, parce que le Sénégal qui est aujourd’hui à la croisée des chemins a une chance inouïe de déclencher son développement, à travers l’exploitation du pétrole et du gaz, entre les mains expertes du Président Macky Sall" a-t-il indiqué aux primo-votants.





La preuve dît-il, est donnée par la manière dont il a transformé le Sénégal en 12 ans, avec peu de moyens qu’il était allé chercher à l’étranger, par le biais de la coopération bilatérale et multilatérale. Aujourd’hui que nous avons la chance d’avoir le pétrole et le gaz et avec la montée en puissance il est possible d’engranger jusqu’à 1.000 milliards par an, l’avenir de la jeunesse sera radieux et sûr, mais sous la seule condition que nous soyons conscients que pour gérer tout cela, il nous faut un homme d’expérience, qui aime son pays et c’est bien le Président de la République Macky Sall. Selon lui, chacun peut avoir son fan politique, mais gérer un pays, c’est tellement sérieux que cela requiert des critères comme la compétence, l’amour de la patrie, toute l’expérience requise.





Et "le leader politique qui remplit ces exigences, n’est personne d’autre que le Président Macky Sall, qui incarne toutes les valeurs qui fondent les traditions de notre peuple". En plus d'après Diagne Sy Mbengue, il voue un respect sans équivoque à tous les guides religieux du pays, qui sont en fait les socles sur lesquels repose le pays. Au-delà de ces valeurs, il souligne qu’il est également un artisan infatigable de la culture de la paix, ce qui est à ses yeux très important dans un contexte d’exploitation du pétrole et du gaz.





Si la gestion dans ce contexte échappe aux mains du Président Macky Sall, il est d'vis que l’avenir de ce pays risque d’être hypothéqué. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, indique l’ancien Maire de la Cité religieuse, les sénégalais demandent au Président de rester, pour faire un autre quinquennat et poser ainsi les jalons du développement du Sénégal, après qu’il a réussi à mettre solidement en place ceux de l’émergence.





Il a par ailleurs annoncé un plan de suivi et de fidélisation dont le premier acte sera traduit par un dîner-débat ou une journée de réflexion, pour échanger et maintenir les contacts avec ces primo-votants, pour surtout en faire des relais au niveau de leurs familles respectives.





Mbaye SAMB